Недостаток каких веществ в организме особенно опасен a)белков б)жиров в)углеводо??

Биология
Недостаток каких веществ в организме особенно опасен a)белков б)жиров в)углеводо??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки, жиры и углеводы служат для организма строительным материалом и источником энергии.Белки – главный строительный материал, составляют 50% от сухой массы организма.Белки в организме не запасаются, избыток белков превращается в жиры или углеводы. Сами белки из углеводов и липидов синтезировать нельзя, потому что в жирах и углеводах нет азота. Недостаток белков в пище опасен, особенно для детей и подростков.При окислении белков получается углекислый газ, вода и аммиак. Аммиак током крови доносится до печени и там превращается в мочевину, которая выделяется с мочой и потом.Углеводы – главный источник энергии. При окислении глюкозы выделяется вода и углекислый газ.Резервом, с помощью которого концентрация глюкозы в крови поддерживается на постоянном уровне, служит запас гликогена в печени (запасающая функция). Избыток углеводов в организме превращается в жиры.Клетчатка (целлюлоза) улучшает моторику кишечника.Жиры (липиды)  – запас энергии. При окислении жира выделяется в два раза больше энергии, чем при окислении грамма белка или углевода, а так же вода и углекислый газ.Жиры запасаются в подкожной жировой клетчатке и в прокладках между органами. Кроме запаса энергии, жировые ткани выполняют функции теплоизоляции, запаса воды и механической защиты.Жиры в организме могут образовываться из белков и из углеводов.

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