Отметить галочкой строчку,где все слова с непроизносимыми согласными 1) лестница,??олнце,чудесный2) праздник,проказник,чувства 3) честный,известный,здравствуй 4) капустница, местный, ясный

Русский язык
Отметить галочкой строчку,где все слова с непроизносимыми согласными 1) лестница,??олнце,чудесный2) праздник,проказник,чувства 3) честный,известный,здравствуй 4) капустница, местный, ясный
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Все слова с непроизносимыми согласными на строчке 3)
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