1)В тупоугольном треугольнике ABC AB=BC,AB=15,высота CH=9.найдите cos угла ABC

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по теореме пифагора из треугольника СНВВН=6АН=АВ+ВН=16по теореме пифагора из треугольника АНСАС=8 корней из 3по теореме косинусовAC^2=AB^2+BC^2-1/2AB BC cos ABCподставляем и получаем соs=0.16