ПРОШУ. РЕШИТЕ НОМЕР 3,2 (С РЕШЕНИЕМ ПОДРОБНЫМ!!!) ДАМ 25 БАЛЛОВ. МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС. СМО??РЕТЬ КАРТИНКУ!
Математика
ПРОШУ. РЕШИТЕ НОМЕР 3,2 (С РЕШЕНИЕМ ПОДРОБНЫМ!!!) ДАМ 25 БАЛЛОВ. МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС. СМО??РЕТЬ КАРТИНКУ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3 2 пример=тринадцать двадцать седьмых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Во сколько раз увеличится производительность процессора, если тактовую частоту увеличить в 1,5 раза, а разрядность в 4 раза
Математика
Английский язык