Какой объем водорода и какая масса соли образуется при взаимодействии соляной ки??лоты и 270 г алюминия. Решать через уровнение.
Химия
Какой объем водорода и какая масса соли образуется при взаимодействии соляной ки??лоты и 270 г алюминия. Решать через уровнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6HCl + 2Al --> 2AlCl3 + 3H2 1) n(Al) = 270г : 27г/моль = 10моль 2) n(AlCl3) = n(Al) = 10моль 3) m(AlCl3) = 10моль × 133,5г/моль = 1335г 4) n(H2) = 15моль 5) V(H2) = 15моль × 22,4л/моль = 336л
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