Какой объем водорода и какая масса соли образуется при взаимодействии соляной ки??лоты и 270 г алюминия. Решать через уровнение.

Химия

Какой объем водорода и какая масса соли образуется при взаимодействии соляной ки??лоты и 270 г алюминия. Решать через уровнение.

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