Какое проверочное слово к слову косьба
Русский язык
Какое проверочное слово к слову косьба
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Гость:
Вкось,косить....я не знаю...
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