В коробке лежат разноцветные шары красные синие и жёлтые красны и синих шаров вме??те 14 синих и жёлтых шаров -23 всего шаров в каробке 28 сколько в коробке синих шаров
Математика
В коробке лежат разноцветные шары красные синие и жёлтые красны и синих шаров вме??те 14 синих и жёлтых шаров -23 всего шаров в каробке 28 сколько в коробке синих шаров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 - 28 = 5 шаров красных 14 - 5 = 9 шаров синих 23 - 9 = 14 шаров желтых ПРОВЕРКА 5 + 9 + 14 = 28 28 = 28
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