В коробке лежат разноцветные шары красные синие и жёлтые красны и синих шаров вме??те 14 синих и жёлтых шаров -23 всего шаров в каробке 28 сколько в коробке синих шаров

Математика

В коробке лежат разноцветные шары красные синие и жёлтые красны и синих шаров вме??те 14 синих и жёлтых шаров -23 всего шаров в каробке 28 сколько в коробке синих шаров

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