Помогите. Задача по Физике 7кл. Кабардин. Страница 105.Задача 24.1 Звук частотой 500Гц за 10 с распространяется в воздухе на расстояние 3400м. Определите длину волны звука. ЕСЛИ МОЖИТЕ ПОЛНОСТЬЮ РАСПИШИТЕ КАК ЗУЖНО ЗАПИСАТЬ В...

Физика

Помогите. Задача по Физике 7кл. Кабардин. Страница 105.Задача 24.1 Звук частотой 500Гц за 10 с распространяется в воздухе на расстояние 3400м. Определите длину волны звука. ЕСЛИ МОЖИТЕ ПОЛНОСТЬЮ РАСПИШИТЕ КАК ЗУЖНО ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДИ!

Автор: Гость