Что такое знаменательное слово
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Что такое знаменательное слово
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Гость:
Знаменательные ( полнозначные, самостоятельные) слова - это слова с определенным постоянным лексическим значением, т. е. служащие названиями предметов, действий, явлений, качеств, свойств, отношений в окружающей нас действительности. Например, стол, учебник, купить, взять, старый, десять, сегодня и т. п. Подавляющее большинство слов относится к группе знаменательных слов. В предложении эти слова являются членами предложения. Местоименные слова - не имеющие постоянного лексического значения, а получающие его в зависимости от того, на какие явления или на какое слово в речи они указывают. Например: Я давно тебя жду. Слово Я обозначает говорящего, ТЕБЯ - того, к кому обращается он. Но сказать что-то определенное об этих лицах возможно лишь из предыдущего текста.
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