Два парохода вышли одновременно из двух портов навстречу друг другу. скорость первого 25,5 км/ч, а второго - 19,7 км/ч. они встретились через ,74 часа. чему равно расстояние между портами?

Математика

Два парохода вышли одновременно из двух портов навстречу друг другу. скорость первого 25,5 км/ч, а второго - 19,7 км/ч. они встретились через ,74 часа. чему равно расстояние между портами?

Автор: Гость