Два парохода вышли одновременно из двух портов навстречу друг другу. скорость первого 25,5 км/ч, а второго - 19,7 км/ч. они встретились через ,74 часа. чему равно расстояние между портами?
Математика
Два парохода вышли одновременно из двух портов навстречу друг другу. скорость первого 25,5 км/ч, а второго - 19,7 км/ч. они встретились через ,74 часа. чему равно расстояние между портами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25,5 + 19,7 = 45,2 (км/ч) - скорость сближения; 2) 45,2 * 74 = 3344,8 (км) - расстояние между портами. Выражение: (25,5 + 19,7) * 74 = 3344,8 Ответ: 3344,8 км.
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