Найдите словосочетания "прил.+сущ." с главным словом причастием :1. подписанная раб??та по математике.2 освещенный солнцем луг.3 связанная веревкой сумка.4 дремлющий высокий камыш.5готовящие выступление.6 пенящиеся морские волны.
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Найдите словосочетания "прил.+сущ." с главным словом причастием :1. подписанная раб??та по математике.2 освещенный солнцем луг.3 связанная веревкой сумка.4 дремлющий высокий камыш.5готовящие выступление.6 пенящиеся морские волны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. готовящие(что?) выступление. Готовящие-причастие - главное слово. выступление - сущ - зависимое слово.
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