Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположных направлениях: первый со скоростью 90 м/мин,второй со скоростью 40 м/мин. Сколько метров проплывет второй пловец когда первый проплывет 270 м?

Гость: Гость:

1)270/90=3(часа) 2)40*3=120(м) Ответ:120 м 2 Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположных направлениях: первый со скоростью 90м/мин второй со скоростью 40м/мин. Сколько метров проплывёт первый пловец когда первый проплывёт 120 м? 1)120/40=3(часа) 2)90*3=270(м) Ответ:270 м