Два поезда идут навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км. первый поезд вышел на 2 ч. раньше со скоростью 53 км\ ч. поезда встретились через 3 ч. после выхода второго поезда. найти скорость второго поезда.

Математика

Два поезда идут навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км. первый поезд вышел на 2 ч. раньше со скоростью 53 км\ ч. поезда встретились через 3 ч. после выхода второго поезда. найти скорость второго поезда.

Автор: Гость