Два поезда идут навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км. первый поезд вышел на 2 ч. раньше со скоростью 53 км\ ч. поезда встретились через 3 ч. после выхода второго поезда. найти скорость второго поезда.

Математика
Два поезда идут навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км. первый поезд вышел на 2 ч. раньше со скоростью 53 км\ ч. поезда встретились через 3 ч. после выхода второго поезда. найти скорость второго поезда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 + 3 = 5(ч) был в пути 1-ый поезд 2) 53 * 5 = 265 (км) проехал 1-ый поезд 3) 385 - 265 = 120 (км) проехал 2-ой поезд 4) 120 : 3 = 40 (км/ч) Ответ: 40км/ч - скорость 2-ого поезда.
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