Два поезда одновременно отправились от одной станции в противоположных направле??иях через 2 часа расстояние между ними стало 280 километров с какой средней скоростью двигался каждый Проезд если у первого поезда она была 20 кил...

Математика

Два поезда одновременно отправились от одной станции в противоположных направле??иях через 2 часа расстояние между ними стало 280 километров с какой средней скоростью двигался каждый Проезд если у первого поезда она была 20 километров час больше чем у второгоу второго?

Автор: Гость