Два поезда одновременно отправились от одной станции в противоположных направле??иях через 2 часа расстояние между ними стало 280 километров с какой средней скоростью двигался каждый Проезд если у первого поезда она была 20 кил...
Математика
Два поезда одновременно отправились от одной станции в противоположных направле??иях через 2 часа расстояние между ними стало 280 километров с какой средней скоростью двигался каждый Проезд если у первого поезда она была 20 километров час больше чем у второгоу второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х км/ч скорость второго поезда 1) х+20 км/ч скорость второго поезда 2) х+х+20=280/2 2х+20=140 2х=140-20 2х=120 х=60 км/ч скорость второго поезда 60+20=80 км/ч скорость первого поезда
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