Два поезда одновременно вышли навстречу друг другу со станций,расстояние между к??торыми 385км,и встретились через 5 часов.Скорость одного поезда 40км в час.Найди скорость второго поезда.

Математика

Два поезда одновременно вышли навстречу друг другу со станций,расстояние между к??торыми 385км,и встретились через 5 часов.Скорость одного поезда 40км в час.Найди скорость второго поезда.

Автор: Гость