Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу от станций .расстояние между которыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч. С какой скоростью шёл второй поезд?

Математика

Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу от станций .расстояние между которыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч. С какой скоростью шёл второй поезд?

Автор: Гость