Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу от станций .расстояние между которыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч. С какой скоростью шёл второй поезд?
Математика
Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу от станций .расстояние между которыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч. С какой скоростью шёл второй поезд?
Ответ(ы):
Гость:
520-250=250 второй поезд шёл с тойже скоостью
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