Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу со станций находящихся на р??сстоянии 660 километров один поезд движется со скоростью 40 километров час другой 70 километров час через сколько часов поезда встретятся На како...

Математика
Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу со станций находящихся на р??сстоянии 660 километров один поезд движется со скоростью 40 километров час другой 70 километров час через сколько часов поезда встретятся На каком расстоянии от каждой станции отправления произойдет встреча
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
70+40=110 км/ч скорость сближения 660:110=6 ч  время до встречи 70*6=420 км от одной станции 40*6=240 км от второй станции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите выражение: а) (x+3)³-(x-3)³ б) (a-2b)³+6ab(a-2b)
Ответить
География
Часть 2, помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Запишите число которое является делителем чисел 156 и 240 и кратным числу 4
Ответить
Физика
Груз массой 3 кг подвесили к пружине, при этом она удлинилась на 5 см. Найдите жёстк??сть пружины.
Ответить
Русский язык
Глагол к слову богатый , образец работа- работать
Ответить