Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу со станций находящихся на р??сстоянии 660 километров один поезд движется со скоростью 40 километров час другой 70 километров час через сколько часов поезда встретятся На како...
Математика
Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу со станций находящихся на р??сстоянии 660 километров один поезд движется со скоростью 40 километров час другой 70 километров час через сколько часов поезда встретятся На каком расстоянии от каждой станции отправления произойдет встреча
Ответ(ы):
Гость:
70+40=110 км/ч скорость сближения 660:110=6 ч время до встречи 70*6=420 км от одной станции 40*6=240 км от второй станции
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