Два поезда выехали с одной станции в одном направлении. Первый поезд выехал на 2 часа раньше другого и движется со скоростью 40 км. в час, второй поезд - со скоростью 80 км. в час. Через сколько часов второй поезд догонит перв...
Математика
Два поезда выехали с одной станции в одном направлении. Первый поезд выехал на 2 часа раньше другого и движется со скоростью 40 км. в час, второй поезд - со скоростью 80 км. в час. Через сколько часов второй поезд догонит первый? На каком расстоянии от станции отправления второй поезд догонит первый?
Ответ(ы):
Гость:
Через 1 час, чтобы найти t2 нужно от s1 разделить U2, => s1=1U*t1=> 2часа * 40 км = 80км/ч, 80/80 =1 час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Объем ацетелена, полученного из карбида кальция массой 128 кг, содержащего 20 процентов примесей, равен
Русский язык
Составь пары слов,запиши по образцу. образец:на родной земле, по родной земле . (до, у) родной город (в, из) ледяная вода (за, по) ледяное ...
Английский язык
Русский язык
Труд человека кормит, а лень портит. не тот живёт болше, кто живёт дольше. подчеркн?? глаголы простого будущего времени