Два поезда выехали с одной станции в одном направлении. Первый поезд выехал на 2 часа раньше другого и движется со скоростью 40 км. в час, второй поезд - со скоростью 80 км. в час. Через сколько часов второй поезд догонит перв...

Математика
Два поезда выехали с одной станции в одном направлении. Первый поезд выехал на 2 часа раньше другого и движется со скоростью 40 км. в час, второй поезд - со скоростью 80 км. в час. Через сколько часов второй поезд догонит первый? На каком расстоянии от станции отправления второй поезд догонит первый?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через 1 час, чтобы найти t2 нужно от s1 разделить U2, => s1=1U*t1=> 2часа * 40 км = 80км/ч, 80/80 =1 час
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