Два поезда выехали с одной станции в одном направлении. Первый поезд выехал на 2 часа раньше другого и движется со скоростью 40 км. в час, второй поезд - со скоростью 80 км. в час. Через сколько часов второй поезд догонит перв...

Математика

Два поезда выехали с одной станции в одном направлении. Первый поезд выехал на 2 часа раньше другого и движется со скоростью 40 км. в час, второй поезд - со скоростью 80 км. в час. Через сколько часов второй поезд догонит первый? На каком расстоянии от станции отправления второй поезд догонит первый?

Автор: Гость