Два поезда вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 5 часов Ск??рость одного поезда 60 километров час а другого на 13 километров час меньше найди расстояние между станциями

Математика

Два поезда вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 5 часов Ск??рость одного поезда 60 километров час а другого на 13 километров час меньше найди расстояние между станциями

Автор: Гость