Два поезда вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 5 часов Ск??рость одного поезда 60 километров час а другого на 13 километров час меньше найди расстояние между станциями
Математика
Два поезда вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 5 часов Ск??рость одного поезда 60 километров час а другого на 13 километров час меньше найди расстояние между станциями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60+(60-13))*5=535(км)
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