Два прямоугольника имеют одинаковую площадь.Длина которого 320см,ширина 18дм.Чему равен периметр второго прямоугольника ,если его ширина в 4 раза меньше его длины первого прямоугольника?
Математика
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь.Длина которого 320см,ширина 18дм.Чему равен периметр второго прямоугольника ,если его ширина в 4 раза меньше его длины первого прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320 см = 32 дм (так как 1 дм=10 см) S=а*в, где а - длина, в - ширина 32 дм * 18 дм = 576 дм2 (площадь пр-ков) 32 дм : 4 = 8 дм (ширина 2-го) 576 дм2 : 8 дм = 72 дм (длина 2-го) Р=2(а+в) Р=2(72 дм+8 дм)=2*80 дм=160 дм Ответ: периметр второго пр-ка равен 160 дм Вдруг нужно: Р2=2(32+18)=100 (дм) (периметр 1-го)
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