Два прямоугольника имеют одинаковую площадь.Длина которого 320см,ширина 18дм.Чему равен периметр второго прямоугольника ,если его ширина в 4 раза меньше его длины первого прямоугольника?

Математика

Два прямоугольника имеют одинаковую площадь.Длина которого 320см,ширина 18дм.Чему равен периметр второго прямоугольника ,если его ширина в 4 раза меньше его длины первого прямоугольника?

Автор: Гость