Два равнобедренных треугольника АВС и АВД имеют общее основание АВ. Найдите угол ??ежду плоскостями этих треугольников, если АВ=24 см, АС=15, АД=13м а расстояние между вершинами С и Д равно корень тз 61
Геометрия
Два равнобедренных треугольника АВС и АВД имеют общее основание АВ. Найдите угол ??ежду плоскостями этих треугольников, если АВ=24 см, АС=15, АД=13м а расстояние между вершинами С и Д равно корень тз 61
Ответ(ы):
Гость:
Таким образом, cos(CHD)=45/80=9/16, значит искомый угол равен arccos(9/16).
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