Два самолета летели с одинаковой скоростью первый самолет был в воздухе 4 часа а в??орой 6:00 первый Самолет пролетел на 1400 километров меньше 2 какое расстояние пролетел каждый самолет

Математика

Два самолета летели с одинаковой скоростью первый самолет был в воздухе 4 часа а в??орой 6:00 первый Самолет пролетел на 1400 километров меньше 2 какое расстояние пролетел каждый самолет

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