Два самолета летели с одинаковой скоростью первый самолет был в воздухе 4 часа а в??орой 6:00 первый Самолет пролетел на 1400 километров меньше 2 какое расстояние пролетел каждый самолет

Математика
Два самолета летели с одинаковой скоростью первый самолет был в воздухе 4 часа а в??орой 6:00 первый Самолет пролетел на 1400 километров меньше 2 какое расстояние пролетел каждый самолет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=на 2 часа больше-был в пути второй.2)1400:2=700км/час-их скорость.3)4*700=2800км-пролетел первый за 4 часа.4)6*700=4200км-пролетел второй за 6 часов.

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