Два самолёта вылетели с аэродрома в одно и тоже время в противоположных направлениях.через 10 мин полёта расстояние между ними стало 270 км. один летел со скорость 15 км в мин. какова скорость 2 самолёта?

Математика
Два самолёта вылетели с аэродрома в одно и тоже время в противоположных направлениях.через 10 мин полёта расстояние между ними стало 270 км. один летел со скорость 15 км в мин. какова скорость 2 самолёта?
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Ответ(ы):
Гость:
270:10=27 км/мин - общая скорость самолетов 27-15=12 км/мин - скорость второго самолета
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