Два самолёта вылетели с аэродрома в одно и тоже время в противоположных направлениях.через 10 мин полёта расстояние между ними стало 270 км. один летел со скорость 15 км в мин. какова скорость 2 самолёта?

Математика

Два самолёта вылетели с аэродрома в одно и тоже время в противоположных направлениях.через 10 мин полёта расстояние между ними стало 270 км. один летел со скорость 15 км в мин. какова скорость 2 самолёта?

Автор: Гость