Два сварщика сделали 48 рам. Один из них работал 7 дней, а другой 9 дней. Сколько рам сделал каждый сварщик, если дневная выработка у них одинаковая? Помогите решить задачу .

Математика
Два сварщика сделали 48 рам. Один из них работал 7 дней, а другой 9 дней. Сколько рам сделал каждый сварщик, если дневная выработка у них одинаковая? Помогите решить задачу .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48/16=3 первый 3*7=21 второй 3*9=27
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