Два сварщика сделали 48 рам. Один из них работал 7 дней, а другой 9 дней. Сколько рам сделал каждый сварщик, если дневная выработка у них одинаковая? Помогите решить задачу .

Математика

Два сварщика сделали 48 рам. Один из них работал 7 дней, а другой 9 дней. Сколько рам сделал каждый сварщик, если дневная выработка у них одинаковая? Помогите решить задачу .

Автор: Гость