Два тела,изготовленные из одного и того же материала,полностью погруженные в воду.сравните значения действующей на каждое из тел выталкивающей силы F1 и F2, если масса m1одного тела в два раза меньше массы m2 другого тела?

Физика

Два тела,изготовленные из одного и того же материала,полностью погруженные в воду.сравните значения действующей на каждое из тел выталкивающей силы F1 и F2, если масса m1одного тела в два раза меньше массы m2 другого тела?

Автор: Гость