Два тела,изготовленные из одного и того же материала,полностью погруженные в воду.сравните значения действующей на каждое из тел выталкивающей силы F1 и F2, если масса m1одного тела в два раза меньше массы m2 другого тела?
Физика
Два тела,изготовленные из одного и того же материала,полностью погруженные в воду.сравните значения действующей на каждое из тел выталкивающей силы F1 и F2, если масса m1одного тела в два раза меньше массы m2 другого тела?
Ответ(ы):
Гость:
сила F1 в два раза меньше F2 по закону Архимеда
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