Два теплохода вышли из двух портов навстречу друг другу первый проходить проходи?? 180 километров в день 2 220 километров на какой день не встретятся если расстояние между портами 1990

Математика
Два теплохода вышли из двух портов навстречу друг другу первый проходить проходи?? 180 километров в день 2 220 километров на какой день не встретятся если расстояние между портами 1990
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180+220=400(км)-в день проходят оба. 1900:400=4,75-значит встретятся на 5-ый день.
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