Два теплохода вышли из двух портов навстречу друг другу первый проходить проходи?? 180 километров в день 2 220 километров на какой день не встретятся если расстояние между портами 1990

Математика

Два теплохода вышли из двух портов навстречу друг другу первый проходить проходи?? 180 километров в день 2 220 километров на какой день не встретятся если расстояние между портами 1990

Автор: Гость