Два туриста вышли с базы и пошли в противоположных направлениях. Скорость одного ??уриста 100 м \ мин. а другово 120 м \мин. Какое расстояние будет между ними через 2 мин?

Математика

Два туриста вышли с базы и пошли в противоположных направлениях. Скорость одного ??уриста 100 м \ мин. а другово 120 м \мин. Какое расстояние будет между ними через 2 мин?

Автор: Гость