Два туриста вышли с базы и пошли в противоположных направлениях. Скорость одного ??уриста 100 м \ мин. а другово 120 м \мин. Какое расстояние будет между ними через 2 мин?

Математика
Два туриста вышли с базы и пошли в противоположных направлениях. Скорость одного ??уриста 100 м \ мин. а другово 120 м \мин. Какое расстояние будет между ними через 2 мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(100+120) * 2=220*2=440 440 метров будет между ними.
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