Два велосепидиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге, соединяющей два деревни. Одному на все расстояния от одной деревни до другой требуется 1 час, а другому- полтора часа. Через сколько минут он...

Алгебра

Два велосепидиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге, соединяющей два деревни. Одному на все расстояния от одной деревни до другой требуется 1 час, а другому- полтора часа. Через сколько минут они встретятся?

Автор: Гость