Два велосепидиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге, соединяющей два деревни. Одному на все расстояния от одной деревни до другой требуется 1 час, а другому- полтора часа. Через сколько минут он...
Алгебра
Два велосепидиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге, соединяющей два деревни. Одному на все расстояния от одной деревни до другой требуется 1 час, а другому- полтора часа. Через сколько минут они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эээээээээээээээээээээ
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