Два велосепидиста выехали одновременно из-за ворот дома и поехали в противополож??ых направлениях .Через 5 минут через между ними было 2500 метров с какой скоростью ехал второй велосипедист если первый ехал со скоростью 200 мет...
Математика
Два велосепидиста выехали одновременно из-за ворот дома и поехали в противополож??ых направлениях .Через 5 минут через между ними было 2500 метров с какой скоростью ехал второй велосипедист если первый ехал со скоростью 200 метров в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) 200 * 5 = 1000 ( метров ) - проехал первый велосипедист. 2 ) 2500 - 1000 = 1500 ( метров ) - проехал второй велосипедист. 3 ) 1500 : 5 = 300 ( метров в минуту или м/мин ) - скорость второго велосипедиста. Ответ : 300 м/мин скорость второго велосипедиста. Помогла? Поблагодари. Не через ответ, а через профиль. Удачи и пятёрок тебе :з
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