Два велосепидиста выехали одновременно из-за ворот дома и поехали в противополож??ых направлениях .Через 5 минут через между ними было 2500 метров с какой скоростью ехал второй велосипедист если первый ехал со скоростью 200 мет...

Математика

Два велосепидиста выехали одновременно из-за ворот дома и поехали в противополож??ых направлениях .Через 5 минут через между ними было 2500 метров с какой скоростью ехал второй велосипедист если первый ехал со скоростью 200 метров в минуту

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