Два велосепидиста выехали одновремено навтречу к друг другу из посёлков , расстояние между которыми 7км, и встретились через 20минут один велосипедист ехал со скорость 200км/час. опредили скорость второго велосепидиста.

Математика
Два велосепидиста выехали одновремено навтречу к друг другу из посёлков , расстояние между которыми 7км, и встретились через 20минут один велосипедист ехал со скорость 200км/час. опредили скорость второго велосепидиста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7км=7000м 20*20=400м- проехал первый велосипедист 7000-400=6600м- проехал второй 6600:20=330м/мин- скорость второго велосипедиста
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