Два велосепидиста выехали одновремено навтречу к друг другу из посёлков , расстояние между которыми 7км, и встретились через 20минут один велосипедист ехал со скорость 200км/час. опредили скорость второго велосепидиста.

Математика

Два велосепидиста выехали одновремено навтречу к друг другу из посёлков , расстояние между которыми 7км, и встретились через 20минут один велосипедист ехал со скорость 200км/час. опредили скорость второго велосепидиста.

Автор: Гость