Два велосипедиста одновременно выехали из города в противоположных направлениях .Один ехал со скоростью 14 км/ч, а второй 17 км/ч, .На каком расстоянии друг от друга будет велосипедисты через 4 часа?

Математика

Два велосипедиста одновременно выехали из города в противоположных направлениях .Один ехал со скоростью 14 км/ч, а второй 17 км/ч, .На каком расстоянии друг от друга будет велосипедисты через 4 часа?

Автор: Гость