Два велосипедиста одновременно выехали из города в противоположных направлениях .Один ехал со скоростью 14 км/ч, а второй 17 км/ч, .На каком расстоянии друг от друга будет велосипедисты через 4 часа?

Математика
Два велосипедиста одновременно выехали из города в противоположных направлениях .Один ехал со скоростью 14 км/ч, а второй 17 км/ч, .На каком расстоянии друг от друга будет велосипедисты через 4 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+17=31 км/час скорость удаления 31*4=124 км
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