Синтаксический разбор предложения Весной много хлопот и забот у пернатого царства

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Синтаксический разбор предложения Весной много хлопот и забот у пернатого царства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлопот и забот - это подлежащее и - союз весной - обстоятельство ( наречие) много - наречие у - предлог переатого - прилагательное царства - дополнение сущ.
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