Решите уравнение: 2,8x-3,7x=-18
Математика
Решите уравнение: 2,8x-3,7x=-18
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2,8x-3,7x=(-18) -0,9x=(-0,18) x=(-18)÷(-0,9) x=20
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