Составить рассказ используя слова солдат,защита,герой, медаль,орден, салют,
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Составить рассказ используя слова солдат,защита,герой, медаль,орден, салют,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солдаты-главные защитники нашей Родины!Они обеспечивают нам защиту много лет.Солдаты настоящие герои!Большинство из них награждены различными медалями и почётными орденами.Раз в год,на главной площади устраивают салют в честь солдат.
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