Составить рассказ используя слова солдат,защита,герой, медаль,орден, салют,

Гость: Гость:

Солдаты-главные защитники нашей Родины!Они обеспечивают нам защиту много лет.Солдаты настоящие герои!Большинство из них награждены различными медалями и почётными орденами.Раз в год,на главной площади устраивают салют в честь солдат.