Жена прямоугольника 12 метра а длина на 85 метров больше Вычисли площадь прямоугольника Чему равен его периметр
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Жена прямоугольника 12 метра а длина на 85 метров больше Вычисли площадь прямоугольника Чему равен его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+85=97м-длина 2)Р=(а+b)×2 P=12+97 P=109м 3)S=a×b S=12×97 S=1164м
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