Жена прямоугольника 12 метра а длина на 85 метров больше Вычисли площадь прямоугольника Чему равен его периметр

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Жена прямоугольника 12 метра а длина на 85 метров больше Вычисли площадь прямоугольника Чему равен его периметр

Автор: Гость