Площадь поверхности первого шара относится к площади поверхности второго шара как 5:3. Найдите отношение объема первого шара к объему второго шара.
Математика
Площадь поверхности первого шара относится к площади поверхности второго шара как 5:3. Найдите отношение объема первого шара к объему второго шара.
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