Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющий два села.Одному на весь путь требуется 1 час,дргому -полтора часа.Через сколько минут они встретятся. А) 15 Б)18 В)20 Г)45

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Расстояние между сёлами х км и скорость одного из велосипедистов тоже х км/ч, так как ему на дорогу требуется1 час, отсюда скорость второго велосипедиста х/1,5 км/чх/(х+х/1,5) = 3/5 часа или 36 минут Ответ: велосипедисты встретятся через 36 минут.