Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу друг другу.Когда первый прое??ал 1км 180м,второй проехал 820м. На какое растояние сблизились велосипеды напишите условие
Математика
Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу друг другу.Когда первый прое??ал 1км 180м,второй проехал 820м. На какое растояние сблизились велосипеды напишите условие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты писешь в таблицу скорость время расстояние 1 1км 180 м 2 820 м
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