Два велосипедиста выехали одновременно из одного пункта в одном направлении . Скорость перового велосипедиста 12км ч , а второго 10 км ч . Какое расстояние будет между велосипедистами через 2 ч , 1 ч ,3ч , и 5 ч . СРОЧНООО
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно из одного пункта в одном направлении . Скорость перового велосипедиста 12км ч , а второго 10 км ч . Какое расстояние будет между велосипедистами через 2 ч , 1 ч ,3ч , и 5 ч . СРОЧНООО
Ответ(ы):
Гость:
10+12=22 22*1=22 22*2=44 22*3=66 22*5=110
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