Два велосипедиста выехали одновременно из одного пункта в одном направлении . Скорость перового велосипедиста 12км ч , а второго 10 км ч . Какое расстояние будет между велосипедистами через 2 ч , 1 ч ,3ч , и 5 ч . СРОЧНООО

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно из одного пункта в одном направлении . Скорость перового велосипедиста 12км ч , а второго 10 км ч . Какое расстояние будет между велосипедистами через 2 ч , 1 ч ,3ч , и 5 ч . СРОЧНООО

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