Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух пунктов,расстояние между которыми 54 км.Через сколько часов они встретятся,если: а)скорость одного из них 10 км/час,а другого 8 км/час. б) скорость одного из...

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух пунктов,расстояние между которыми 54 км.Через сколько часов они встретятся,если: а)скорость одного из них 10 км/час,а другого 8 км/час. б) скорость одного из них 12 км/час,а другого на 3 км/час больше?

Автор: Гость