Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух пунктов,расстояние между которыми 54 км.Через сколько часов они встретятся,если: а)скорость одного из них 10 км/час,а другого 8 км/час. б) скорость одного из...

Математика
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух пунктов,расстояние между которыми 54 км.Через сколько часов они встретятся,если: а)скорость одного из них 10 км/час,а другого 8 км/час. б) скорость одного из них 12 км/час,а другого на 3 км/час больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)    1)10+8=18(км/ч)-скорость сближения    2)54:18=3(ч)-встретятся б)    1)12+3=15(км/ч)-скорость второго    2)12+15=27(км/ч)-скорость сближения    3)54:27=2(ч)-встретятся
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