Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков, расстояние между которыми 7км, и встретились через 20мин. Один велосипедист ехал со скоростью 200м/мин. Определи скорость второго велосипедиста

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков, расстояние между которыми 7км, и встретились через 20мин. Один велосипедист ехал со скоростью 200м/мин. Определи скорость второго велосипедиста

Автор: Гость