Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков, расстояние между которыми 7км, и встретились через 20мин. Один велосипедист ехал со скоростью 200м/мин. Определи скорость второго велосипедиста

Математика
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков, расстояние между которыми 7км, и встретились через 20мин. Один велосипедист ехал со скоростью 200м/мин. Определи скорость второго велосипедиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200•20=4000м проехал 1или 4 км  7-4=3 км проехал другой или 3000    3000:20 = 150    Отв: 150
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