Два веселі їжаки. Накололи на голки. Всі листки. І сказали: - Ми - кущi. Золоті у нас п??ащi. На дощi. визначити відмінки іменників
Українська мова
Два веселі їжаки. Накололи на голки. Всі листки. І сказали: - Ми - кущi. Золоті у нас п??ащi. На дощi. визначити відмінки іменників
Ответ(ы):
Гость:
1 речення- їжаки називний відмінок множина. 2 речення "(на) голки - місцевий відмінок множина. 3 речення- кущі називний відмінок. Останє речення- плащі називний відмінок множина.
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