Два веселі їжаки. Накололи на голки. Всі листки. І сказали: - Ми - кущi. Золоті у нас п??ащi. На дощi. визначити відмінки іменників

Українська мова

Два веселі їжаки. Накололи на голки. Всі листки. І сказали: - Ми - кущi. Золоті у нас п??ащi. На дощi. визначити відмінки іменників

Автор: Гость