Два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 сек. одновременно сели н?? неё. Их скорости 25м/сек. и 30м/сек. Сколько метров было между воробьями?
Математика
Два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 сек. одновременно сели н?? неё. Их скорости 25м/сек. и 30м/сек. Сколько метров было между воробьями?
Ответ(ы):
Гость:
Сближение 55м/с, значит за 10 секунд они пролетели 550 меров
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