Два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 сек. одновременно сели н?? неё. Их скорости 25м/сек. и 30м/сек. Сколько метров было между воробьями?

Математика

Два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 сек. одновременно сели н?? неё. Их скорости 25м/сек. и 30м/сек. Сколько метров было между воробьями?

Автор: Гость