Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встрет??лись через 2 часа скорость одного всадника 15 километров час а другого 13 километров час найдите расстояние между поселками

Математика

Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встрет??лись через 2 часа скорость одного всадника 15 километров час а другого 13 километров час найдите расстояние между поселками

Автор: Гость