Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встрет??лись через 2 часа скорость одного всадника 15 километров час а другого 13 километров час найдите расстояние между поселками
Математика
Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встрет??лись через 2 часа скорость одного всадника 15 километров час а другого 13 километров час найдите расстояние между поселками
Ответ(ы):
Гость:
15×2+13×2=56 км между пос
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