Две бригады должны убрать урожай за 10 дней. После 4 дней совместной работы, первая ??ригада была переведена на другую работу, оставшуюся часть работ вторая бригада завершила за 9 дней. За сколько дней каждая бригада в отдельно...
Математика
Две бригады должны убрать урожай за 10 дней. После 4 дней совместной работы, первая ??ригада была переведена на другую работу, оставшуюся часть работ вторая бригада завершила за 9 дней. За сколько дней каждая бригада в отдельности собрала урожай? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНИЕ СПАСИБО!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 работа которую должны были выполнить 2 бригады, тогда 1:10= работы/день скорость уборки урожая 2мя бригадами вместе *4= работы выполнили 2 бригады вместе 1-= работы осталось выполнить работы/день 1:15 дней понадобилось бы 1-й бригаде работы выполнила 1-я бригада при совместной работе работы выполнила 2я бригада при совместной работе работы/день скорость работы 2-й бригады 1:=30 дней понадобится 2-й бригаде
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