Две бригады должны убрать урожай за 10 дней. После 4 дней совместной работы, первая ??ригада была переведена на другую работу, оставшуюся часть работ вторая бригада завершила за 9 дней. За сколько дней каждая бригада в отдельно...

Математика

Две бригады должны убрать урожай за 10 дней. После 4 дней совместной работы, первая ??ригада была переведена на другую работу, оставшуюся часть работ вторая бригада завершила за 9 дней. За сколько дней каждая бригада в отдельности собрала урожай? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНИЕ СПАСИБО!)

Автор: Гость