Две бригады при совместной работе могут выполнить задание за 6 дней.Это задание могла бы выполнить одна первая бригада за 18 дней. За сколько дней это задание могла бы выполнить одна вторая бригада?

Математика

Две бригады при совместной работе могут выполнить задание за 6 дней.Это задание могла бы выполнить одна первая бригада за 18 дней. За сколько дней это задание могла бы выполнить одна вторая бригада?

Автор: Гость