Две бригады при совместной работе могут выполнить задание за 6 дней.Это задание могла бы выполнить одна первая бригада за 18 дней. За сколько дней это задание могла бы выполнить одна вторая бригада?
Математика
Две бригады при совместной работе могут выполнить задание за 6 дней.Это задание могла бы выполнить одна первая бригада за 18 дней. За сколько дней это задание могла бы выполнить одна вторая бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х в день 1 бригада,у-в день 2 бригада 1/(х+у)=6⇒х+у=1/6 1/х=18⇒х=1/18 1/18+у=1/6 у=1/6-1/18=(3-1)/18=2/18=1/9 в день 2 бригада Значит может выполнить за 1:1/9=9 дней
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