Две девочки одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, дл??на которой 420 м. Когда они встретились, первая пробежала на 60 м больше, чем вторая. С какой скоростью бежала каждая девочка, если они встретили...

Математика
Две девочки одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, дл??на которой 420 м. Когда они встретились, первая пробежала на 60 м больше, чем вторая. С какой скоростью бежала каждая девочка, если они встретились через 30 с?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420:2-60=150 м-пробежала вторая девочка за 30 сек.150+60=210 м-пробежала первая девочка за 30 сек. 210:30=7 м/сек-скорость первой девочки 150:30=5 м/сек-скорость второй девочкиОтвет: 7 м/с, 5 м/с

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Не птица а летает, не жук а жжужит
Ответить
Математика
12 пожалуйста пожалуйста
Ответить
Геометрия
Ребята помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Разобрать предложение по челенам предложения мне нравятся добрые жизнерадостные люди
Ответить
Английский язык
Рассказ о дренем идоле на английском языке
Ответить