Две девочки одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, дл??на которой 420 м. Когда они встретились, первая пробежала на 60 м больше, чем вторая. С какой скоростью бежала каждая девочка, если они встретили...

Математика

Две девочки одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, дл??на которой 420 м. Когда они встретились, первая пробежала на 60 м больше, чем вторая. С какой скоростью бежала каждая девочка, если они встретились через 30 с?

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