Две девочки одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, дл??на которой 420 м. Когда они встретились, первая пробежала на 60 м больше, чем вторая. С какой скоростью бежала каждая девочка, если они встретили...
Математика
Две девочки одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, дл??на которой 420 м. Когда они встретились, первая пробежала на 60 м больше, чем вторая. С какой скоростью бежала каждая девочка, если они встретились через 30 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420:2-60=150 м-пробежала вторая девочка за 30 сек.150+60=210 м-пробежала первая девочка за 30 сек. 210:30=7 м/сек-скорость первой девочки 150:30=5 м/сек-скорость второй девочкиОтвет: 7 м/с, 5 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Геометрия
Русский язык
Английский язык