Две матери и две дочки сшили по сорочке внучка среди них одна - младшая в семье шве?? а сорочек только три. всем хватило

Математика

Две матери и две дочки сшили по сорочке внучка среди них одна - младшая в семье шве?? а сорочек только три. всем хватило

Автор: Гость