Две матери и две дочки сшили по сорочке внучка среди них одна - младшая в семье шве?? а сорочек только три. всем хватило
Математика
Две матери и две дочки сшили по сорочке внучка среди них одна - младшая в семье шве?? а сорочек только три. всем хватило
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка тоже мама, а мама тоже дочка,Значит бабушка,мама,и дочка шьют их трое,вот и три сорочки хватило
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