Две моторные лодки одновременно отправляются навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние между которыми 88 километров одна из них движется со скоростью 24 километра скорость другой на 4 километра меньше Через сколько часов о...

Математика

Две моторные лодки одновременно отправляются навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние между которыми 88 километров одна из них движется со скоростью 24 километра скорость другой на 4 километра меньше Через сколько часов они встретятся

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