Две моторные лодки одновременно отправляются навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние между которыми 88 километров одна из них движется со скоростью 24 километра скорость другой на 4 километра меньше Через сколько часов о...

Математика
Две моторные лодки одновременно отправляются навстречу друг другу от 2 пристаней расстояние между которыми 88 километров одна из них движется со скоростью 24 километра скорость другой на 4 километра меньше Через сколько часов они встретятся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24-4=20(км)-скорость другой 2)20+24=84(км) 3)88-84=4(ч)
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