Две шайбы,столкнувшись, заскользили в противоположных направлениях. Скорость одной шайбы 15м/с, другой 18м/с.Какое расстояние будет между ними через 13 секунд?

Математика
Две шайбы,столкнувшись, заскользили в противоположных направлениях. Скорость одной шайбы 15м/с, другой 18м/с.Какое расстояние будет между ними через 13 секунд?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15 + 18 =33м/сек - скорость удаления. 33 * 13 = 429м -  расстояние.
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