Две шайбы,столкнувшись, заскользили в противоположных направлениях. Скорость одной шайбы 15м/с, другой 18м/с.Какое расстояние будет между ними через 13 секунд?

Математика

Две шайбы,столкнувшись, заскользили в противоположных направлениях. Скорость одной шайбы 15м/с, другой 18м/с.Какое расстояние будет между ними через 13 секунд?

Автор: Гость